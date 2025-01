Amica.it - L'intervista di Amica ad Aurora Ruffino, protagonista della serie tv di Rai 1 "Black Out 2": dal romanzo all'amore

Leggi su Amica.it

Passeggia per quella che è diventata la sua città d’adozione, Roma. Il freddo, a volte, congela le parole sulle labbra. Maha voglia di raccontare e raccontarsi. DaOut 2, ladi cui èsu Ria 1 il martedì in prima serata (ma è anche su RaiPlay, dove si possono recuperare tutti gli episodi), al suoun po’ autobiografico, Volevo salvare i colori (ed Rizzoli). Un successo editoriale già in fase di ristampa. Fino all’e alle relazioni.Come quella che sta vivendo – con consapevolezza e gioia – con l’attore inglese Jacob Fortune-Lloyd. Attore noto per La regina degli scacchi e i film su I tre moschettieri. Suo compagno da un paio d’anni.