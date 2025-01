Metropolitanmagazine.it - L’incredibile storia della ragazza invisibile, nascosta per diciotto anni in uno scantinato in provincia di Brescia

È venuta al mondofa, come dimostra il certificato di nascita registrato a Rovigo; da quel momento, però, di lei si sono perse le tracce per quasi due decenni. L’esitenza di questaè tornata a galla solo in seguito a un blitz condotto dalla Polizia Locale e dalla Guardia di Finanza per smantellare un laboratorio tessile illegale indi. Tra le persone nascoste in uno, dove sono state rinvenute brandine e tavoli da lavoro sempre, c’era anche una giovane di origini cinesi, vissuta nell’ombra fino alla maggiore età.Stando alle indaginiprocura, avrebbe fatto parte di una famiglia composta da madre, padre e fratello. Ad un certo punto, però, il nucleo si sarebbe diviso. Il papà avrebbe abbandonato moglie e prole, poco dopo la nascitabambina, preferendo un’altra donna con cui sarebbe andato altrove, e dalla quale avrebbe avuto un altro figlio.