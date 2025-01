Sport.quotidiano.net - Liga, l'Atletico cade contro il Leganés: il Real sale in cima

Roma, 19 gennaio 2025 – La ventesima giornata divede il colpo di stato delMadrid, che sfrutta al massimo la sconfitta dell'Madrid di Simeoneilin prima posizione. I blancos vanno sotto in casail Las Palmas, ma Mbappé, Brahim Diaz e Rodrygo non si lasciano sfuggire un'occasione così ghiotta, quindi ribaltano la partita e si prendono la vetta della classifica, con Ancelotti che ora si trova due punti sopra Simeone. Al terzo posto c'è il Barcellona, ancora alle prese con il “mal di”. Se nelle altre competizioni i blaugrana riescono a vincere e a convincere, in campionato la storia è ben diversa, con una vittoria che manca ormai da quattro giornate. Ancheil Getafe, infatti, gli uomini di Flick portano a casa i tre punti, conquistando solamente un pareggio che non gli permette di staccarsi dall'Athletic Bilbao, anch'esso a quota 39.