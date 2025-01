Oasport.it - Lewis Hamilton a Maranello! Prima foto da ferrarista e si pensa al primo test

Unadal sapor di storia. È cominciato ufficialmente questa mattina, a, il connubio trae la Ferrari. Il sette volte campione del mondo di F1 è giunto nella sede del Cavallino Rampante alle 10:05 elegantissimo: giacca e cravatta per il “Re Nero”, già proiettato verso quel che sarà.Uno scatto in cui, sui propri canali social,ha commentato così: “New era Scuderia Ferrari“. Ebbene sì, inizierà qualcosa che siva non sarebbe mai accaduto, ma che nei fatti era noto già dal febbraio scorso, quando l’annuncio ufficiale dell’arrivo del nativo di Stevenage in Italia aveva sorpreso tutti.New era @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/EVUjKNC3MO—(@) January 20, 2025Stando a quelle che sono le indiscrezioni,dovrebbe essere protagonista di una Fiorano il 22 gennaio con il modello di Ferrari di due anni fa come da regolamento.