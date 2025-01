Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 20 gennaio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di202025. Ariete Il passaggio del Sole in un punto ottimista e creativo del vostro oroscopo, Acquario, è un altro segnale che state andando verso un successo che solo un anno fa pareva un sogno. Definire la nuova settimana perfettamente tranquilla non è possibile, registriamo una forte pressione dei pianeti sulla vita quotidiana di noi tutti, ma essendo voi di natura bellicosa, magari vi troverete a vostro agio. Incontrerete persone che vi daranno sensazioni intense emotivamente o in un altro modo. Toro Se è vostra ambizione fare colpo sul mondo, questo è il momento di farlo, Sole e Plutone, un aspetto rinnovativo e rivoluzionario per eccellenza, sono due forze cosmiche che si incontrano per un mese nel vostro settore zodiacale che corrisponde al "grande successo".