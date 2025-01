Le ragazze di Wall Street | la vera storia dietro al film

Leggi su Cinefilos.it

Ledi: laalIlLedi(qui la recensione) è diretto dalla regista Lorene Scafaria, e vede tra le principali protagoniste le attrici Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart e Cardi B. Lain esso raccontata è basata sull’articolo del New York Magazine del 2015, intitolato The Hustlers at Scores, e narra le vicende di un gruppo di spogliarelliste, le quali in seguito alla crisi economica del 2008 organizzano una complessa truffa ai danni di alcuni facoltosi clienti, tutti facenti parte del mondo della finanza di.Pur essendo basato su di un’avvincente, Ledipresenta naturalmente delle differenze da questa, necessarie per rendere ilpiù fruibile da un punto di vista del linguaggio cinematografico.