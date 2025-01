Cultweb.it - Le ragazze di Wall Street è ispirato a una storia vera?

Leggi su Cultweb.it

Ledi– Business is business, diretto da Lorene Scafaria e interpretato da Jennifer Lopez e Constance Wu segue un gruppo di spogliarelliste che, dopo la crisi finanziaria del 2008, escogitano un sistema per guadagnare sfruttando clienti facoltosi. Ma quanto c’è di vero in questa? La risposta è: molto. Il film, infatti, è basato su un articolo del 2015 di Jessica Pressler pubblicato su New York Magazine, che racconta le azioni di un gruppo reale di donne guidate da Roselyn Keo e Samantha Barbash.Roselyn Keo e Samantha Barbash (nel film, Jennifer Lopez), due figure centrali della, iniziarono la loro attività nei club di New York intorno al 2007. Keo, di origini cambogiane, aveva un passato difficile segnato dall’abbandono dei genitori. Barbash, descritta come carismatica e intraprendente, reclutava giovani ballerine per attirare clienti facoltosi, principalmente uomini di