Le priorità, da Faenza a Sant’Agata

Per quanto riguarda i ponti che attraversano i fiumi del territorio della provincia di Ravenna alcune ricostruzioni sono già in programma. Tra queste spicca senz’altro la realizzazione del nuovo ponte delle Grazie a. Un altro intervento prioritario è quello relativo alla ricostruzione del ponte disul fiume Santerno (foto). È prevista anche la demolizione del ponte della Pungella a Traversara di Bagnacavallo. Inoltre, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana, effettuerà valutazioni su interventi di miglioramento idraulico per il ponte di Boncellino a Bagnacavallo.