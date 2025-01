Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Sanguinetti e Davyskiba, che involuzioni

DE CECCO 5: Lo ha ammesso lui stesso a fine partita, se la squadra riceve così bene e gli attaccanti non vanno è colpa sua. Non tutta colpa sua, va detto, perché Buchegger eci mettono del loro, ma il capitano argentino si scorda troppo presto dei centrali, condizionato dalle due murate iniziali subite da, e torna troppo tardi allo spartito solito, dimenticandosi per tutto il match le pipe. BUCHEGGER 5,5: Torna, purtroppo, la versione dell’austriaco che ha calcato il PalaPanini per buona parte della stagione. I numeri sono buoni, l’aggressività al servizio anche, manca il muro e soprattutto manca la capacità di addentare le occasioni. Emblematica la murataccia subita sul 22-23 del secondo set su un attacco che avrebbe voluto dire pareggio e che invece ha consegnato due set point agli avversari.