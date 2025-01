Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Il portierone spicca su tutti. Boccardi, idee e occasioni

Leggi su Sport.quotidiano.net

GIUSTI 7,5 Determinante. Nella ripresa sfodera almeno tre parate decisive. Sta diventando imprescindibile. MOROSI 6 Determinante in un paio di chiusure su Sirbu che resta uno dei migliori esterni del girone. Logicamente in fase di possesso si vede poco. ACHY 6 Prestazione attenta anche se una sbavatura poteva costare cara. Giusti ci mette una pezza. CAVALLARI 6 Vedi sopra. Tascini è cliente difficile che sa attaccare la profondità e venire incontro. Rimedia con l’esperienza, giallo evitabile. DI PAOLA 6 Esce per un problema alla spalla. Prima aveva fornito una prova dinamica seppur senza particolari squilli. PESCICANI 6 In campo al posto del coetaneo Di Paola si fa notare per uno spunto sulla destra. BIANCHI 6,5 L’assist per Galligani nel primo tempo e il salvataggio nel finale sono due perle in una prestazione solida.