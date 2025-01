Quotidiano.net - Le pagelle delle canzoni di Sanremo 2025: i voti dopo l'ascolto in anteprima

Leggi su Quotidiano.net

, 20 gennaio– Carlo Conti afa sintesi fra Baglioni, Amadeus e suoi. Quindi, quasi tutta la musica che gira intorno, mancano il rock e il rap duro e puro, non pervenuti al direttore artistico, ci sono ballate e ballabili, il rap, l’urban e l’indie che virano al pop, testi cinematografici come Achille Lauro, ma a colori, ironia sociale con Willie Peyote, social sentimentale con Rocco Hunt. Cassa dritta come tutto il resto, Carrà e Ricchi e Poveri, il La Bonda Sound della Baby Records. De Gregori, Venditti, Dalla. Tanta fragilità, nell’intimo di un disagio. Qualche demone. Lucio Corsi il migliore.in aggiornamento Italian host Carlo Conti on stage before the start of the 67th Festival of the Italian Song ofin, Italy, 11 February 2017. The 67th edition of the television song contest runs from 07 to 11 February.