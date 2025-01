Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Boloca si fa perdonare... eccome. Thorstvedt ora rifiata

MOLDOVAN 6. Prende due gol quasi senza accorgersene, reso vulnerabile da una difesa che non lo difende. Forse sul primo gol poteva uscire, ma va oltre quella perplessità iniziale opponendo attenzione alle iniziative degli altoatesini. TOLJAN 5,5. Malinteso, senza conseguenze, con Moldovan dopo 90’’, copertura tardiva – ma lo inganna Odenthal – su Zedadka in occasione del vantaggio ospite. E sul raddoppio altoatesino è lui a far ‘saltare’ il fuorigioco. Non una gran giornata, per lui: si ritrova solo quando il Sudtirol si allarga. MUHAREMOVIC 6. Ha sulla testa il pallone del 2-2 alla mezz’ora: non trova l’impatto, e si fa sovrastare da Pietrangeli in occasione del 3-3. Un paio di chiusure ‘importanti’ nel finale di gara lo riportano alla sufficienza. ODENTHAL 5,5. Odogwu lo sposta prima di segnare con un movimento non troppo ortodosso, ma lui si fa spostare con troppa facilità.