L’attacco a Salvini nel libro scolastico la denuncia leghista a Carpi Il ministero ai presidi | Saltate quella parte Cosa c’è scritto

«Il consiglio dei ministri ha adottato un decreto che ha revocato molte delle peggiori politiche imposte dal precedente ministro dell’Interno e attuale leader del partito anti-immigrati della Lega, Matteo». È finito al centro delle polemiche per queste due righe undi testo in inglese sull’educazione alla cittadinanza, che in un box intitolato Passi verso una cittadinanza attiva e responsabile critica apertamente le politiche migratorie diquando era ministro dell’Interno. Un dettaglio che non è sfuggito al consigliere comunale della Lega diGiulio Bonzanini, che ha portato alla luce il caso. Fino all’intervento deldell’Istruzione e del Merito, del collega di partito Giuseppe Valditara, che ha chiesto una verifica alla casa editrice e che ha portato al ritiro dell’edizione online.