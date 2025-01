Iltempo.it - L'appello pro migranti del Papa: "L'Italia li faccia entrare"

Francesco torna un anno dopo a «Che tempo che fa» da Fabio Fazio sul Nove e affronta, in una lunga intervista, tanti temi di attualità: dalla tregua Hamas-Israele, agli abusi, ai, al ruolo delle donne nella Chiesa, alla sua infanzia, al significato del Giubileo. Filo conduttore è il libro «Spera. L'autobiografia», scritto con Carlo Musso, in uscita in questi giorni, anche se Bergoglio precisa la precedente autobiografia scritta con Fabio Marchese Ragona «Life». La prima domanda, come ovvio, riguarda la sua salute. Giovedì scorso, in seguito a una caduta, il Pontefice si è procurato una contusione al braccio destro che lo ha costretto a portare un tutore. «Il braccio sta bene, si muove meglio», rassicura. Domani l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. E il, riguardo all'annunciato respingimento deida parte del nuovo presidente degli Stati Uniti, sottolinea: «Se è vero, sarà una disgrazia, perché fa pagare ai poveri disgraziati che non hanno nulla, il conto dello squilibrio.