L’America è il mondo. Il neo imperialismo globale di Trump secondo D’Anna

“La politica è un cavalletto, gli elettori sono il quadro e il presidente dispone di tutti i colori”, sembra pensarementre scandisce, spavaldo e con lo sguardo altero, la formula del giuramento come ultimo successore in ordine di tempo alla Casa Bianca del primo presidente George Washington: “Io Donaldgiuro solennemente di sostenere e difendere la Costituzione degli Stati Uniti contro tutti i nemici, esterni e interni. Che Dio mi aiuti”. E ci preservi, soprattutto.“Non è un ritorno, ma una continuazione”, è ilincipit che dà un senso di déjà vu al rimbombo dello starter dei 100 giorni di una presidenza interrupta da una sconfitta elettorale mai riconosciuta. Se come sosteneva Platone “l’inizio è la parte più importante del lavoro”,il Wall Street Journal, Donaldavrebbe anticipato ai suoi collaboratori di voler andare in Cina nei suoi primi 100 giorni da presidente.