Ilrestodelcarlino.it - La speranza di Shoval: "Mio zio da 471 giorni è ostaggio di Hamas. Pronto a riabbracciarlo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Quando ho saputo che tre donne israeliane erano state liberate daho sentito dentro un forte sentimento di. Mio zio materno Ohad Ben Ami è stato rapito 471fa e speriamo che anche lui possa tornare a casa all’inizio di febbraio". A parlare èAbend, 28 anni: vive a Modena dove studia Medicina ma, come afferma, "cerco di organizzarmi con l’università e gli esami così ogni volta che posso torno in Israele". Il 7 ottobre 2023, i suoi zii sono stati rapiti da, mentre erano nella loro abitazione nel Kibbutz di Be’eri, a quattro chilometri da Gaza: "Erano a letto, hanno sentito dei rumori e poi i terroristi sono entrati nella loro camera da letto, hanno distrutto tutto, portandoli via entrambi, insieme ai soldi e ai documenti. Per fortuna in quel momento le loro tre figlie non erano presenti.