La Sad, l'ultimo tour ferma al Teatro Cartiere Carrara

Firenze, 20 gennaio 2025 - Un ultimo grande, per riabbracciare tutti i bimbi sad prima di dedicarsi ai rispettivi progetti da solisti. La Sad, ovviamente. Archiviata la straordinaria estate, Fiks, Plant e Theo tornano al pubblico fiorentino: martedì 21 gennaio saranno in concerto al, nell’ambito del La Sad è 4lifeprodotto da Magellano Concerti. I biglietti (posto unico 29 euro compresi diritti di prevendita) sono disponibili online sul sito ufficiale delwww..it, su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Tra chitarre distorte, testi immediati e l'ormai indistinguibile attitudine punk, La Sad è il trio che si fa portavoce delle difficoltà di un'intera generazione, dell'importanza di imparare dagli errori, di non rinnegarli e volgere sempre uno sguardo di speranza al futuro.