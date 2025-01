Ilrestodelcarlino.it - La Perla a Calzedonia? Colla: “Sarebbe molto interessante”

Bologna, 20 gennaio 2025 – L'ipotesi che il patron di, Sandro Veronesi, possa farsi avanti per l'acquisizione di La, come aveva già fatto nel 2012, è guardata con grande interesse anche dalle Istituzioni emiliano-romagnole. Per il brand della corsetteria “bisogna trovare soluzioni industriali e quello è un industriale”, sottolinea il vicepresidente della Regione, Vincenzo, che ha la delega alle attività produttive, a margine dell'incontro con le Camere di commercio nella sede di Unioncamere. “Ha un fatturato immenso nel settore, quindi se fosse uno degli interessati”, sottolinea. © Agenzia Dire “Un mio omonimo che ha un'azienda sopraffina. Confidiamo”, incrocia le dita il presidente della Camera di commercio di Bologna e di Unioncamere, Valerio Veronesi.