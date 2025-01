La pelliccia uomo è tornata lo dice la Milano Fashion Week e qui ti spieghiamo come iniziare a portarla subito

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Se per te laè ancora uno di quei capi del guardaroba inesplorato, questo è il momento perfetto per provarci. Ci siamo appena resi conto che un cappotto lungo o corto, se confezionato a pelo lungo, cioè in, avrà in futuro molto più senso di quanto non ti appaia adesso. Lo dicono le collezioni presentate durante lee il clima di questi mesi dà loro ragione in modo alquanto efficace. Sappiamo anche che abbinata all'argomento pellicce si allinea la questione etica: nonostante sia ampiamente superata dal 90% dei designer la domanda lampeggia davanti ai nostri occhi, vera o finta? Ladavera è tollerata se e solo se è di recupero, è vintage, è quella della zia o dello zio con un trascorso professionale al Nord più ghiacciato.