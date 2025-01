Ilrestodelcarlino.it - La nuova sfida di Lanari. Ha perso le braccia al lavoro, dalle imprese al cinema:: "Io, reduce per Mussolini"

La sua è una seconda vita, del tutto. Mai avrebbe potuto pensare che sarebbe riuscito a fare virtù di un grande ostacolo che la vita gli ha messo davanti. Andrea, fidardense che 12 anni fa perse entrambe le mani e parte degli avambracci in un infortunio sulmentre lavorava a una pressa meccanica, è testimone Anmil (Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del), ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina e chiunque lo può vedere nei panni di undi guerra nella miniserie su Sky "M. – Il figlio del secolo". Com’è stata l’esperienza di attore? "E’ nata per scherzo in realtà, unacon me stesso. Interpreto un arditodi guerra che per una mina avevale mani ed era stato anche sfigurato nel volto. Mi hanno sottoposto a una seduta di trucco di oltre due ore per ’cicatrizzarmi’ il viso.