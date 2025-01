Ilrestodelcarlino.it - La LG è inarrestabile. Virtus ko a domicilio

MEDICINA 115 LG CAST. MONTI 121MEDICINA: Masrè 5, Francesconi 9, Sabattani ne, Cappellotto 15, Morara 23, Cattani 7, Corcelli, Iattoni 30, Zambon 16, Ronchi ne, Zanetti 10, Lucchi. All. Bettazzi. LG CASTELNOVO MONTI: Ettaqy ne, Vozza D., Reale 40, Brevini 2, Giberti, Bravi 20, Liepins 22, Rossi 23, Morini 11, Abati ne, Mallon 3. All. Vozza G. Arbitri: Mazza e Rusticali di Forlì. Parziali: 28-20, 54-40, 73-65, 82-82, 94-94. Trascinata dai 40 punti di uno stratosferico Reale, l’LG Castelnovo Monti (22) infligge la prima sconfitta interna allaMedicina (20) e rimane solitaria al secondo posto della classifica di Serie C, festeggiando il settimo successo consecutivo. Una vittoria ottenuta in rimonta, dopo che i padroni di casa avevano avuto oltre 20 lunghezze di vantaggio.