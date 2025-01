Metropolitanmagazine.it - La fitoterapia può davvero aiutare a combattere la tristezza?

Laè un termine che deriva dal greco phytón (pianta) e therapéia (cura). Si tratta di quella pratica che prevede l’utilizzo di piante o estratti di piante a scopo curativo, o per il mantenimento del benessere psicofisico. Ovviamente, non si intendono come sostituti del medico, o dei farmaci. Per trattamenti di disturbi lievi come ansia e stress, possono essere un valido alleato, per recuperare quel contatto con la natura che, a volte, è la causa degli stati di malessere generale.Come puòlai sentimenti negativiTra alcuni estratti, che esistono puri o ancora meglio in preparati multifunzione, c’è per esempio l’iperico, perfetto per il tono dell’umore. Alcuni, infatti lo chiamano “sole in bottiglia”. Un must have è la passiflora, uno dei rilassanti, più famosi.