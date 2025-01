Panorama.it - La crisi del Milan nelle parole di Conceicao e Fonseca

Sergio Conceiçao ci ha messo meno di un mese ad arrivare alla stessa conclusione di chi lo aveva preceduto. E, se vogliamo, anche di quello prima sulla panchina del, visto che Stefano Pioli poche settimane dopo l'insediamento aello (fine ottobre 2019) era andato diretto al punto: “Qui sembra che vincere, pareggiare o perdere non cambi nulla”. Poi le cose erano cambiate e in meglio, tanto da arrivare al ritorno in Champions League e allo scudetto con vista su una semifinale di Champions League che i tifosi rossoneri non ricordano con piacere solo perché persa al cospetto dell'Inter.Lo sfogo con cui il portoghese, che aveva debuttato con il trionfo in Supercoppa Italiana, ha accompagnato la sconfitta di Torino con la Juventus è stato durissimo e ha ricordato altri j'accuse indirizzati allo spogliatoio agli allenatori del