Bergamonews.it - La Corte costituzionale boccia il referendum sull’autonomia

La Consultailabrogativodifferenziata delle Regioni. La sentenza sull’inammissibilità del quesito sulla cosiddetta ‘legge Calderoli’, fa tirare un respiro di sollievo al governo, che intanto si prepara a rimettere le mani sulla riforma. Esulta in particolare la Lega, che vince una delle sue battaglie simbolo, osteggiata da quasi tutti i partiti all’opposizione e da varie associazioni, i quali – sostenendo il– chiedevano di eliminare interamente la norma approvata a giugno dal Parlamento, che definisce i principi generali per l’attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.A pronunciarsi sono stati undici giudici anziché quindici, a causa del mancato accordo in Parlamento sulla nomina dei quattro membri di nomina politica: “L’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari – hanno rilevato -.