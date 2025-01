Lanazione.it - La Chiesa in cammino. Il cardinale indica la strada

Un incontro dai contenuti interessanti e caratterizzato da una notevole affluenza di pubblico. A San Gimignano ilAugusto Paolo Lojudice è intervenuto nella sala del teatro parrocchiale di piazza Pecori per affrontare il tema "Lae il mondo contemporaneo". Non una conferenza, bensì un’intervista condotta da Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi, su iniziativa dell’associazione Don Antenore Grassini presieduta da Gabriello Mancini, che ha introdotto i lavori lasciando poi il microfono al proposto Don Gianni Lanini e sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci, chiamati are alcuni spunti di riflessione. IlLojudice ha ricordato i periodi nelle borgate della Capitale, da Torre Maura al Quadraro, da Tor Bella Monaca all’Idroscalo di Ostia, luogo della memoria di Pier Paolo Pasolini.