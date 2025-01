Ilrestodelcarlino.it - La Cbf Balducci batte Imola e corre

CBF3CLAI0 CBF: Mazzon 10, Bonelli 2, Battista 12, Busolini 6, Decortes 19, Bulaich Simian 11, Bresciani (L), Sanguigni, Orlandi. Non entrate: Caruso, Morandini, Allaoui, Fiesoli. All.: Lionetti. CLAI: Bulovic 2, Ravazzolo 4, Stival 3, Mescoli 12, Melandri 4, Drewnick 1, Mastrilli (L), Visentin 1, Gambini (L), Migliorini, Stafoggia, Rizzieri. Non entrate: Pomili. All.: Caliendo. Arbitri: Viterbo, D’Argenio. Parziali: 25-10 25-18 25-14. In poco più di un’ora la CBFin un match all’insegna della continuità. Le maceratesi sono terze nell’A2 di volley femminile con 36 punti in scia a San Giovanni in Marignano e Messina. MVP Bulaich con 11 punti e il 64% in attacco, top scorer Decortes con 19 palloni messi a terra, ma tutte hanno giocato bene.