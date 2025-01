Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, il PSG sta per sbloccare il prestito! Ecco quando può arrivare l’ufficialità: svelata la data

di RedazionentusNews24, il PSG sta perildell’attaccante francese: lain cui potrebbeI tifosi bianconeri attendono l’annuncio dicome nuovo attaccante dellantus. Dopo i problemi legati ai prestiti del PSG, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la situazione si starebbe sbloccando con il via libera che potrebbenella giornata di mercoledì. Thiago Motta potrebbe averlo a disposizione per la sfida contro il Napoli.PAROLE – «Il Paris Saint Germain sta sbloccando, via libera per lantus atteso entro mercoledì».Leggi suntusnews24.com