Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, cresce l’ottimismo: il debutto in bianconero potrebbe arrivare in quella partita! Le ultimissime

di RedazionentusNews24e la convinzione di poterlo vedere in campo contro il Napoli. Lesulla vicenda Secondo quanto riportato da Tuttosport, laè in attesa che il Paris Saint-Germain rientri nei vincoli Fifa sul numero di prestiti per poter tesserarea tutti gli effetti. Questione di giorni, se non di ore, motivo per cui in casa bianconerae la convinzione di poterlo schierare per la prima volta contro il Napoli,in programma sabato 25 gennaio alle ore 18 e valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A.