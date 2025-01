Dilei.it - Kendall e Kylie Jenner ad Aspen: glamour in giacche in pelliccia coordinate

Leggi su Dilei.it

si conferma ancora una volta la destinazione invernale preferita dalle celebrità, e questa volta sotto i riflettori ci sono, che hanno trasformato la neve in passerella con il loro stile impeccabile. Le sorelle, accompagnate dalla piccola Stormi e dalla loro amica Hailey Bieber, hanno cenato al ristorante di lusso Casa Tua, ma ciò che ha davvero catturato l’attenzione è stato il loro look total black dominato dalle pellicce.Un après-ski da star:inminimal chic, con la sua innata eleganza, ha optato per un look che unisce la semplicità alla raffinatezza. La top model ha indossato un completo nero composto da una giacca inaderente, lasciata volutamente aperta per creare una scollatura audace, abbinata a una gonna lunga con uno spacco discreto.