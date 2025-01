Juventusnews24.com - Kelly Juventus, prossime ore decisive: previsti nuovi contatti con il Newcastle! Le ultime sul futuro del difensore

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24: Giuntoli ha in programma nelleorecon il! Cosa filtra e lesuldelingleseSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, lanon molla la pista che porta al possibile acquisto di Lloyddel, ultima idea per rafforzare la difesa nella sessione di mercato di gennaio.Il club bianconero, nella figura di Cristiano Giuntoli, ha in programma nelleorecon la società di Premier League per approfondire i discorsi legati alinglese che sta scalando posizioni. Leggi sunews24.com