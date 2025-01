Calciomercato.it - Juventus, doppio affare dal Chelsea: c’è anche il sostituto di Cambiaso

Leggi su Calciomercato.it

La Juve sempre a caccia di un difensore e alle prese con il futuro del jolly della Nazionale, sul quale c’è il pressing del Mster CityLasempre alla ricerca di un difensore per la retroguardia di Thiago Motta, in attesa dell’ufficialità del colpo Kolo Muani in attacco.Andrea(LaPresse) – Calciomercato.itSi allontana Tomori dopo gli ultimi contatti con il Milan, vistala volontà del centrale inglese di restare alla corte di Conceicao. Il nuovo allenatore rossonero ha ribaltato il futuro dell’ex, destinato così a restare a Milano nonostante l’arrivo in difesa di Walker. Così la Juve sta valutando altre opzioni nel reparto arretrato e spunta nuovamente Kelly nella lista di Giuntoli, già seguito la scorsa estate prima del trasferimento a parametro zero al Newcastle.