Rompipallone.it - Juve-Tomori, si muove Motta: arriva il colpo di scena che cambia tutto

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 20 Gennaio 2025 13:08 di Giancarlo SpinazzolaI bianconeri preparano la sfida di Champions contro il Brugge, ma cercano sempre un difensore sul mercato. Novità sul calciatore del Milan.Lantus si sta allenando alla Continassa in vista della trasferta belga. Ad attenderli ci sarà il Brugge, squadra sicuramente alla portata degli uomini di, ma che non va assolutamente sottovalutata. In Champions, si sa, tutte le partite sono difficili e, se i bianconeri vogliono davvero qualificarsi alla prossima fase, non devono commettere alcun passo falso nelle restanti due uscite (l’ultima in casa contro il Benfica).Tra l’altro, vincendole entrambe, le chance di qualificarsi direttamente agli ottavi sarebbero altissime. Questo implicherebbe non solo un più ricco premio in denaro, ma anche il non dover giocare i playoff a febbraio, un mese già particolarmente ricco di impegni per tutte le squadre.