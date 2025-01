Calciomercato.it - Juve, Giuntoli ora accelera: due nuovi nomi per la difesa

Lantus deve correre veloce, in campo e sul mercato: lo sa bene Cristianoche ha messo nel mirino altri dueper laoltre a Tomori e HanckoIl mercato dellantus è iniziato a rilento, nonostante le esigenze di Thiago Motta fossero note da tempo e l’emergenza abbia raggiunto livelli preoccupanti. Nell’ultima settimana, però, si è sbloccato in maniera forte: in entrata sono arrivati Alberto Costa e Kolo Muani (anche se ancora in attesa delle ultime formalità prima dell’ufficialità), mentre in uscita è esplosa la bomba Andrea Cambiaso con il Manchester City pronto a un clamoroso assalto.ora: dueper la– Calciomercato.it (LaPresse) – Calciomercato.itCristianoha un dialogo quotidiano e continuo con l’allenatore bianconero, in cui vengono analizzate le occasioni di mercato e i profili che potrebbero rivelarsi più idonei per la rosa dellantus.