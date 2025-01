Lettera43.it - Jovanotti su Facebook: «Buongiorno gente, allora vado a Sanremo»

». Con un breve video su, Lorenzoha confermato ancora una volta la sua presenza al Festival 2025 come super ospite della prima serata martedì 11 febbraio. «Non è che volessimo mantenere chissà quale segreto», ha aggiunto l’artista, che si è mostrato ai suoi follower indossando un cappello da cowboy e una giacca a vento. «Fino a sabato non avevamo la certezza che potessi fare quello che volevo fare». Nella clip spazio anche, in primo piano, allo slogan “Perché”. Circa lo show in mente per il suo ritorno sul palco dell’Ariston nessuna anticipazione: «Non vi dico altro, altrimenti che sorpresa sarebbe?». In chiusura, ha anticipato un “tour” nelle principali stazioni radio per presentare il suo nuovo disco, Il corpo umano, in uscita il 31 gennaio.