Joe Rogan, Mel Gibson e l’ivermectina

In questi giorni stanno facendo scalpore le dichiarazioni dell’attore Melche ha raccontato pubblicamente di alcuni suoi amici che sarebbero guariti da tumori in stadio avanzato grazie all’utilizzo di due farmaci progettati per fare tutt’altro. Dato che la notizia ha avuto eco internazionale, soprattutto grazie al soggetto portatore di questa tesi, cerchiamo di vederci più chiaro.Innanzitutto, illustriamo il contesto in cui sono avvenute queste dichiarazioni. Melè stato ospite giovedì 9 gennaio del popolare podcast di JoeThe JoeExperience e, tra le altre cose, si è lasciato andare a queste dichiarazioni:I don’t believe that there is anything that can afflict mankind that hasn’t got a natural cure for it. I think that there has to be—it just makes sense to me.