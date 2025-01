Thesocialpost.it - Jennifer Alcani morta a 13 anni, il papà ora vuole giustizia: “Ha denunciato l’amico alla guida”

aveva solo 13quando èdopo sei giorni di agonia a causa di un incidente stradale avvenuto il 10 gennaio ad Abbadia Lariana, nel Lecchese. Ora i suoi genitori hanno deciso di agire. Su mandato del padre della ragazza, l’avvocato Marcello Perillo ha presentato una querela presso la Procura di Lecco contro il 22enne cheva l’auto coinvolta nello schianto che ha causato la morte di.Leggi anche: Lecco, schianto in diretta social: non ce l’ha fatta, muore a 13Questo passo, intrapreso per chiedere, si aggiunge alle indagini già in corso d’ufficio. Gli inquirenti stanno valutando diversi aspetti: analisi cinematiche per determinare la velocità del veicolo, esame delle immagini pubblicate sui social e successivamente rimosse, controlli sui telefoni cellulari e, soprattutto, gli esiti degli esami tossicologici sul conducente.