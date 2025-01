Ivass | Boom di assicurati tra medici e sanitari +487% Angelo Coviello | Margini di miglioramento per il settore

Leggi su Ildenaro.it

Dal 2011 al 2022 il numero di professionistiè aumentato del 48,7%, passando da 297.357 a 442.179. È questo uno dei dati maggiormente emblematici della fotografia del comparto scattata dal Bollettino Statistico 2024 dell’(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), che mette in luce i profondi cambiamenti avvenuti neldella Responsabilità Civilea.La legge 24/2017 (anche nota come legge Gelli) ha contribuito significativamente all’espansione del mercatovo per il personaleo, imponendo l’obbligovo. Secondo i dati, dal 2011 al 2022 il numero diè cresciuto del 48,7%, passando da 297.357 a 442.179. Tuttavia, l’aumento del numero di soggettiè stato accompagnato da una riduzione del premio medio (-17,5%), con un incremento della raccolta premi limitato al 22,6%.