Quotidiano.net - Italiani disposti a trasferirsi per uno stipendio migliore

Leggi su Quotidiano.net

LA MAGGIORANZA degliè disposta apur di ottenere uno. E quindi fare a meno del supporto economico della famiglia, fondamentale per il 31% dei lavoratori coinvolti dall’indagine Indeed, che ha intervistato mille persone di età superiore ai 18 anni interessate a nuove possibilità di occupazione. Nel dettaglio, il 45% ritiene di essere pagato meno di quanto dovrebbe, con un 10% che crede che lo scarto sia significativo. Per quanto la percezione sia trasversale, è particolarmente forte (49%) tra le donne e nella fascia d’età tra i 35-44 anni (53%). Migliorare loè una priorità, probabilmente dettata dal fatto che oltre il 62% della retribuzione viene in media assorbita dalle spese essenziali. Il 31% degli intervistati dichiara inoltre di riuscire a farsi bastare quel che guadagna perché riceve supporto finanziario da parte della propria famiglia.