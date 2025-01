Thesocialpost.it - ITALIA – Ragazzina rimane rinchiusa per 17 anni in una fabbrica: “Era un fantasma”

Leggi su Thesocialpost.it

Dopo oltre 17vissuti nell’ombra all’interno di una, una giovane ragazza è stata finalmente trovata. Ignorata dal sistema scolastico e da quello sanitario, non ha mai avuto l’opportunità di socializzare con compagni di classe, amici, insegnanti o medici.Questa ragazza, oggi maggiorenne, è stata scoperta qualche mese fa in un calzaturificio a Mazzano, in provincia di Brescia, durante un’operazione della polizia locale e della guardia di finanza, come riportato da Bresciaoggi. Di origini cinesi, come i proprietari della, era stata registrata all’anagrafe di Rovigo nel 2006, alla nascita. Da quel momento in poi, di lei non si è saputo più nulla, e oggi fatica persino a esprimersi inno. Non ha mai frequentato la scuola, né ha visto un medico. La sua unica realtà è stata quella delladi calzature, dove ha lavorato insieme alla madre.