Juventusnews24.com - Infortunio Yildiz: ottime notizie dalla Continassa alla vigilia di Club Brugge Juve! Le novità – VIDEO

di RedazionentusNews24di! Lesul gioiellino turco verso la Champions League –(Marco Baridon inviato) – Giornata diper lantus, che questa mattina si è ritrovataper preparare la sfida di Champions League contro ilin programma domani sera.Inizia l’allenamento della #ntusdi #CLUJUV ?? In gruppo #, #McKennie e #Conceicao ?? @BaridonMarco pic.twitter.com/4XBfvCBzWt—ntusNews24.com (@junews24com) January 20, 2025C’era attesa per capire qualcosa di più sulle condizioni di Kenan, che si è fermato nel corso dell’ultimo match col Milan. Come appreso dantusnews24 il turco è sceso in campo con i compagni: ottimi segnali dunque verso la Champions League.