Juventusnews24.com - Infortunio McKennie, è passata la paura: segnali molto incoraggianti alla vigilia della sfida di Champions col Brugge – VIDEO

di Redazione JuventusNews24, è la vigilia della sfida di Champions in casa del Brugge (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Giornata di allenamento per la Juventus, che questa mattina si è ritrovata alla Continassa per preparare la sfida di Champions League contro il Club Brugge in programma domani sera. Come appreso da Juventusnews24 Weston McKennie è sceso in campo con il resto del gruppo alla vigilia della partita in Belgio e dovrebbe dunque essere arruolabile per questa trasferta.