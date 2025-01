Ilfattoquotidiano.it - Inauguration day, la valigetta nucleare passa a Trump. Che dio ce la mandi buona!

Un techno thriller di Tom Clancy sarebbe perfetto per raccontare le procedure segrete dietro all’Day. Nelggio di consegne tra Biden e, oggi 20 gennaio, oltre alle fanfare, al giubilo e all’adorazione per il capo, e al lutto ufficiale della parte che ha perso le elezioni, è il trasferimento dell’autorità sul comandoad essere uno degli eventi più cruciali e simbolici della giornata clou per la democrazia americana.Lo strapotere del complesso militare industriale statunitense da molti anni poggia su due sistemi chiave: il “nuclear football” e il “nuclear biscuit”. Il football è il nome in gergo della miticacontenente gli strumenti necessari per autorizzare un attacco atomico contro i nemici, per esempio Russia, Cina o Iran. Passerà di mano da Biden aalle 12:00 in punto ora di Washington (le 18:00 in Italia).