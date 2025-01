Metropolitanmagazine.it - Inauguration Day: il discorso d’insediamento di Donald Trump

Oggi, 20 gennaio 2025,ha giurato, dando di fatto inizio al suo mandato come quarantasettesimo Presidente degli Stati Uniti. Subito dopo, ha tenuto il suo, durante il quale ha illustrato il programma politico che caratterizzerà i prossimi quattro anni.Con queste parole il tycoon repubblicano ha esordito, davanti alla nazione, nel corso dell’Day: «L’età dell’oro dell’America inizia adesso. Da questo momento in poi ricomincerà a crescere e ad essere rispettata. Non potremo più farci sfruttare dagli altri. Darò la priorità all’America. L’America sarà più grande, più forte, più eccezionale. Mi dà fiducia il ritorno alla presidenza. L’America avrà opportunità come mai ha avuto prima. Mi hanno sparato, ma è Dio che mi ha salvato per far sì che l’America possa ritornare grande».