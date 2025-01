Imprese Innovation Fund | Info Day nazionale il 30 gennaio

Leggi su Ildenaro.it

Lo scorso 3 dicembre sono stati lanciati due nuovi bandi(IF24 Call e IF24 Battery Call), destinati a supportare interventi di decarbonizzazione dei sistemi produttivi e la produzione di batterie per veicoli elettrici. I due bandi – sottolinea il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica in un post pubblicato sul proprio sito internet – hanno una dotazione finanziaria complessiva di 3,4 miliardi di euro, derivanti dai proventi del sistema EU-ETS. Lo stesso giorno è stata lanciata anche la nuova asta per la produzione di idrogeno rinnovabile (IF24 Auction), con una dotazione finanziaria di 1,2 miliardi di euro. Le caratteristiche principali dei nuovi strumenti di finanziamento verranno presentati il prossimo 302025 all’day, organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con Confindustria.