Ilrestodelcarlino.it - Imolese Rabbia da Elefante, rosso e proteste

2 CITTADELLA VIS MODENA 2: Adorni, Barnabà,, Ale, Garavini, Vlahovic, Brandi, Pierfedrici (1’st Mattiolo), Manes (15’st Agbugui), Diawara (1’st Manzoni), Raffini (31’st Melloni). A disp. López Salgado, Gasperoni, Lolli, Cipriani, Perdisa. All. D’Amore. CITTADELLA VIS MODENA: Piga, Serra (5’st Bertani), Fort, Boccaccini, Carretti (46’pt Manzotti), Osuji, Mandelli, Mora (24’st Marchetti), Martey (11’st Sardella), Sala, Guidone. A disp. Rosa, Teresi, Rovatti, Tesa, Orlandi. All. Gori. Arbitro: Meta di Vicenza. Reti: 16’pt Manes, 18’pt Pierfederici, 2’st e 19’st Guidone. Note: ammoniti Fort, Ale, Garavini, Mora e Vlahovic; espulsiper doppia ammonizione al 50’pt e Sala al 45’st. "Ci vuole rispetto, sono 20 giornate che vediamo arbitraggi vergognosi: non ne possiamo più".