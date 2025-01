Immigrazione card Zuppi | non indebolire cultura diritti

Leggi su Ildenaro.it

Città del Vaticano, 20 gen. (askanews) – In tema di politiche migratorie “è evidente la necessità di nonladeidei richiedenti asilo e dei rifugiati, offrendo regole die doveri sicuri, flussi e canali che permettano l’ingresso dei necessari lavoratori, che non sono mai solo braccia, ma persone che richiedono politiche lungimiranti di integrazione”. Lo ha affermato oggi il presidente della Conferenza episcopale italiana,. Matteoche ha aperto a Roma i lavori del Consiglio permanente della Cei. Sul fronte dell’, nonostante la riduzione degli sbarchi che secondo dati recenti, nel 2024 sono diminuiti del 58% in meno rispetto all’anno precedente “rimane elevato il numero di vittime di naufragio (circa 1.700 morti in mare, 1 ogni 40 arrivi, superiore ai morti nella rotta del Mediterraneo occidentale che è di 1 ogni 36)”.