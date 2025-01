Ilrestodelcarlino.it - Immagini choc al liceo Copernico: appese foto di Hitler e Mussolini di fianco alla Stella di David

Bologna, 20 gennaio 2025 – Prima la bandiera di Israele e alcuni scatti del primo ministro Netanyahu. Poi i volti diaffissi alle finestre. Una decina diincollate dall’esterno, che ricoprono diverse vetrate di una classe al piano terra del. Un deviato messaggio politico che si trasforma in uno sfregio per l’istituto di via Garavaglia. “Sabato mattina mi sono venuti incontro alcuni studenti di una quinta a piano terra dicendomi: ‘Ha visto?’”. E nelle mani di Claudia Giaquinto, preside del, sono finite in mano alcune. “I ragazzi mi hanno spiegato che erano attaccate alle vetrate esterne e che le avevano staccate da soli. Non potevo che complimentarmi con loro per il comportamento tenuto”, aggiunge la dirigente, che ha ricevuto altreda un’altra classe sempre a piano terra.