Lortica.it - Il trio: intrighi, matematica e passioni nella francia del XVIII secolo

Émilie Gabrielle Le Tonnelier de Breteuil. (non capisco perché si debba specificare i nomi completi e includere la provenienza della stirpe; questi francesi sono davvero stucchevoli, come le loro salse). insomma, la signora di cui sopra, nacque nel 1706 da un cortigiano di re Luigi XV. Lo stesso re che, successivamente, avrebbe intrecciato la sua storia con Madame de Pompadour.All’epoca era consuetudine invitare poeti, scrittori e pittori nelle proprie case per ostentare prestigio nei confronti degli altri, un po’ come possedere una Ferrari oggi. Voltaire, uno degli intellettuali più brillanti di quel tempo, era spesso ospite del padre di Émilie quando lei era bambina.Sin da giovane, Émilie dimostrò un talento straordinario per lae la fisica. A soli dodici anni, scrisse un saggio sulle curve di quarto grado, ovvero curve derivate dall’intersezione di superfici quadriche (le quartiche, per intenderci).