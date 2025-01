Gamberorosso.it - Il ritorno di Trump ha spinto l'export di vino italiano negli Stati Uniti: balzo senza precedenti per le bollicine

L’annuncio dei dazi disui prodotti europei fino ad ora ha ottenuto l’effetto contrario: far crescere le importazioni statunitensi di. A novembre, infatti, con l’elezione del tycoon americano, si è registrato undegli spumanti tricolore: +41% a volume nell’undicesimo mese dell’anno e +29% a valore per un totale di 54 milioni di euro. Un picco di ordini.Ilpre-dazi fa crescere l'import di fine annoSecondo l’Osservatorio di Unione italiana vini, questo primo dato post-elezioni riflette la subitanea corsa alle scorte in previsione dei dazi sulle merci importate annunciati dal neopresidente, che si insedia oggi alla Casa Bianca. Il rally di novembre, accompagnato anche dal dollaro forte, porta a +7% i volumi spediti dal Belpaese verso glinei primi 11 mesi del 2024, con un’impennata degli spumanti (3 bottiglie su 4 di Prosecco) del 19,5%.