Quotidiano.net - Il prete social e il web: "Si può trovare la santità. Ma attenti alla perdizione"

Leggi su Quotidiano.net

Su TikTok canta, be scherza, il piú delle volte con un pallone fra i piedi educati da rifinitore mancato; in parrocchia veicola le catechesi del Papa al gruppo degli over 75; al Gaslini trasmette gioia e speranza sulle frequenze di Radio fra le note ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Piú che multitasking il 48enne don Roberto Fiscer, genovese di nascita e genoano di fede (calcistica), è unche non ama guardarsi allo specchio, ma farsie. A tutto tondo. Tra i primi sacerdoti ad abitare le piattaforme digitali, è il Sherlock Holmes ideale per indagare, non senza un pizzico d’ironia, che cosa spinga il 99% dei seminaristi a chattare su WhatsApp e Messanger o a navigare su Facebook e YouTube. E, seguendo le tracce di "una volontà di fuga, anche solo inconscia" dalle fabbriche dei preti o di "una qualche ricerca di trasgressione", la soluzione del caso è tutta tranne che elementare, Watson.